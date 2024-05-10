النفط يسجل ارتفاعًا جديدًا.. تحسن الاقتصاد الصيني وفشل مفاوضات غزة يدفعان الأسعار للصعود

ارتفعت أسعار النفط في بداية تعاملات يوم الجمعة، واستمرت في الارتفاع بسبب وجود علامات على تحسن اقتصاد الصين وعدم التوصل لاتفاق لوقف القتال في قطاع غزة.

زادت عقود برنت الآجلة بمقدار 37 سنتًا، وهو ما يمثل نسبة 0.4%، ليصل سعر البرميل إلى 84.24 دولار، فيما زاد سعر برميل غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 41 سنتًا، وهو ما يمثل نسبة 0.5 بالمائة، ليصل سعره إلى 79.64 دولار.

وكانت أسعار النفط قد وصلت في الدورة السابقة إلى أعلى مستوياتها في أسبوع واحد بناءً على البيانات التي أظهرت ارتفاع واردات النفط الخام في الصين في شهر أبريل الماضي، بالإضافة إلى قيام المستثمرين بالنظر إلى الانخفاض في سوق العمل الأمريكية كمؤشر لاحتمال تخفيض معدلات الفائدة.

ويتجه كل من برنت وغرب تكساس الوسيط لتحقيق مكاسب أسبوعية تقدر بنسبة 2 بالمائة تقريبًا.

وقد عادت صادرات الصين ووارداتها للنمو في شهر أبريل بعد انخفاضها في الشهر السابق، وهذا يعتبر مؤشرًا على تحسن الطلب.