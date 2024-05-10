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فريق التحرير

10 مايو 2024

أسعار الذهب ترتفع 0.2% والأوقية تسجل 2350.87 دولار

اقتصاد
أسعار الذهب ترتفع 0.2% والأوقية تسجل 2350.87 دولار ارتفاع أسعار الذهب عالميًا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة وتتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ الخامس من أبريل بعد بيانات اقتصادية عززت الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0212 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2350.87 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين في وقت سابق. وزادت الأسعار 2.2 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 2356.90 دولار.

وأظهرت بيانات أمس الخميس أن عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة زاد أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد: “استعاد الذهب سحره هذا الأسبوع بفضل بعض البيانات الأمريكية الكلية الضعيفة. وكانت أرقام طلبات إعانة البطالة المقدمة للمرة الأولى أسوأ من المتوقع، والتي تأتي في أعقاب أرقام الوظائف غير الزراعية الأضعف يوم الجمعة الماضي”.

ويتوقع المتعاملون أن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي دورة التيسير النقدي في سبتمبر. ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة لتقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر.

وأضاف ووترر أن تقارير التضخم لديها القدرة على تغيير الوضع “فيما يتعلق بالجدول الزمني المتوقع لخفض أسعار الفائدة”، وإذا تبين أن التضخم يتجه نحو الانخفاض، فقد يستفيد الذهب.

ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين ومؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل.

وذكرت ماري دالي رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو أمس الخميس أن هناك قدرا كبيرا من الضبابية في الولايات المتحدة حول اتجاه التضخم في الأشهر المقبلة.

على صعيد آخر، قال مسؤول إسرائيلي كبير في وقت متأخر من مساء أمس الخميس إن أحدث جولة من المفاوضات غير المباشرة في القاهرة والرامية لوقف الأعمال القتالية في غزة انتهت، وإن إسرائيل ستمضي قدما في عملية رفح.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 28.38 دولار للأوقية، وتتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ الخامس من أبريل نيسان أيضا.

وزاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 983.78 دولار وصعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 971.50 دولار. ويتجه كلا المعدنين لتحقيق مكاسب أسبوعية.

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