الدولار الأمريكي يتراجع من جديد.. تقارير تتوقع خفض أسعار الفائدة

شهد الدولار الأمريكي انخفاضًا جديدًا في مستهل تعاملات الجمعة وسط إشارات وبيانات اقتصادية سلبية تخص سوق العمل الأمريكي – حسبما أوردت وكالة رويترز للأنباء.

ويعزز هذا الانخفاض التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل المجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال العام الجاري.

وأثر هبوط الدولار الأمريكي على أدائه مقابل العملات الأخرى، ومنها اليورو والجنيه الإسترليني، إذ شهدت قيمة الدولار تراجعًا حادًا جراء الكشف عن بيانات توضح المزيد من الدلائل على تباطوء سوق العمل الأمريكي، مما يقلل من فرص رفع أسعار الفائدة ويزيد من الاحتمالات بتوجيه ضربة قوية للبنك المركزي الأمريكي.

وتشير التقارير إلى أن مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقوم بقياس أداء العملة الأمريكية مقارنة بسلة من العملات تضم الين الياباني واليورو، استقر عند 105.25 نقطة.

وعلى صعيد المعاملات مقابل الين الياباني، فقد بلغ الدولار الأمريكي أدنى معدلاته مسجلاً 155.39 ين، وذلك بعد أن حقق ارتفاعًا وصل إلى 155.95 ين في الجلسة السابقة.

أما بالنسبة لليورو، فقد سجل الدولار الأمريكي 1.0782 دولار، وذلك بعد أن صعد بواقع 0.3 بالمئة في الليلة الماضية.

وعلى الرغم من التكهنات وتوقعات البعض بأن الحكومة اليابانية قد أنفقت ما يقرب من 60 مليار دولار أمريكي الأسبوع الماضي في محاولة لدعم قيمة الين والحد من انهياره، إلا أن تلك الجهود بدت وكأنها لم تتمكن من الصمود في وجه الاندفاع التنازلي الحاد للدولار الأمريكي.

ويمكن النظر إلى هذه التقلبات والتحولات الجارية في ساحة تجارة العملات باعتبارها انعكاسًا لاختلاف الرؤى والتوجهات لدى البنوك المركزية حيال النظم والسياسات الاقتصادية المؤثرة، فضلاً عما يثيره ذلك من تساؤلات وشكوك حول المستقبل المرتقب للدولار الأمريكي ولقيم العملات المختلفة داخل المنظومة المالية العالمية.