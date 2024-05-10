جاستن وهيلي بيبر ينتظران خبرا سعيدا

أعلن نجم البوب الكندي جاستن بيبر وعارضة الأزياء الأمريكية هيلي بيبر، الخميس، أنهما ينتظران طفلاً.

وفي مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو عبر إنستغرام، ظهرت هيلي (27 عاماً) مرتديةً فستاناً من الدانتيل الأبيض، وتضع يدها على بطنها الذي كبر بفعل الحمل.

وفي مقطع فيديو، ظهر جاستن وهيلي وهما يجددان عهد حبّهما في حفلة بالهواء الطلق.

وبيّنت صور أخرى جاستن (30 عاماً) وهو يلتقط صوراً لزوجته الحامل.

وكانت انتشرت منذ أسابيع عدة تكهنات عبر الإنترنت بشأن احتمال أن تكون هيلي حاملاً.

وأفاد موقع “تي إم زي” المتخصص بأخبار المشاهير نقلاً عن “مصادر مطلعة بشكل مباشر”، أن هيلي حامل منذ أكثر من ستة أشهر.

وبعدما سطع نجمه عام 2009، طرح جاستن بيبر سلسلة من الأغاني الناجحة بينها “بايبي” و”سامبادي تو لاف”. وبات أحد المغنيين الأكثر استقطاباً للمستمعين على الإطلاق.

أما هيلي بيبر، ابنة الممثل ستيفن بالدوين، فعملت عارضة أزياء لدى ماركات بارزة من بينها “رالف لوران” و”تومي هيلفيغر”، وأسست ماركتها الخاصة Rhode لمستحضرات التجميل.