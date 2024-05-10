ثلاثة زلازل تضرب سواحل مقاطعة “هوالين” بتايوان وتتسبب بأضرار طفيفة

شهدت مقاطعة “هوالين” الواقعة على الساحل الشرقي لتايوان سلسلة من ثلاثة زلازل متتالية يوم الجمعة، حيث تراوحت قوتها بين 4.1 و5.1 درجة على مقياس ريختر.

وقد سجلت الهزة الأقوى بنسبة 5.1 درجة على المقياس المذكور، وذلك صباح اليوم، وكانت تتمركز في عرض البحر على مسافة 31.2 كيلومترًا جنوبي مقر الحكومة المحلية لمقاطعة “هوالين”، وبعمق يصل إلى 10 كيلومترات تقريبًا.

أما الهزة الثانية فكانت بنفس القوة ولكن وقعت بعد دقيقتين فقط من الأولى، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا.

وكما سابقتها، تمركزت الهزة الثانية في عرض البحر على مسافة قريبة من مقر الحكومة المحلية لمقاطعة “هوالين”، ولكن بعمق أقل بقليل بلغ 10 كيلومترات.

وجاءت الهزة الأضعف في السلسلة بعد دقيقتان إضافيتان، حيث سجلت نسبة 4.1 درجة على مقياس ريختر، وتتمركز أيضًا في عرض البحر على مسافة 14.7 كيلومتراً جنوبي مقر الحكومة المحلية لمقاطعة “هوالين”، وعمق يبلغ 4.2 كيلومترات تقريبًا.

ولم يتم تسجيل أية أضرار مادية أو خسائر بشرية ناجمة عن هذه الزلازل، وذلك بالرغم من أنها تأتي بعد فترة قصيرة من الزلزال المدمر بقوة 7.2 درجة الذي ضرب تايوان في 3 أبريل الماضي وأودى بحياة 17 شخصًا وتسبب بإصابة ما يتجاوز 1,155 آخرين.

ويمكن تفسير حدوث هذه الزلازل المتكررة في المنطقة بطبيعة تضاريس تايوان الجغرافية، فهي تقع ضمن منطقة “حزام النار” المعرضة لنشاط زلزالي مكثف، وتمتد هذه المنطقة عبر جنوب شرقي آسيا وحوض المحيط الهادئ.