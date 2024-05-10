اعتقال مغربي بتهمة القتل في فرنسا.. نظم جنازة وهمية وزور شهادة وفاة للهروب من الملاحقة

اعتقلت السلطات في المغرب رجل أعمال مغربي يعمل في قطاع التعليم الخاص في مدينة الرباط للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل مواطن تونسي يعيش في فرنسا.

وكشفت التحقيقات أن رجل الأعمال نظم جنازة صورية وحصل على شهادة وفاة مزورة من مكتب الأحوال المدنية في الرباط للهروب من الملاحقة القضائية في فرنسا.

وبحسب صحيفة الصباح المحلية، فإن الجريمة وقعت في مارس 2011، عندما أقدم المشتبه به على قتل شاب تونسي يحمل الجنسيتين التونسية والفرنسية.

وذكر الجاني أثناء التحقيق معه في المغرب أنه كان ضحية لمحاولة اختطاف واعتداء من قبل الضحية، الذي زعم أنه كان يتعامل في المخدرات.

واعترف المشتبه به بأنه دخل في مشادة عنيفة مع التونسي وطعنه في النهاية، لكنه ادعى أنه لم يكن يعرف أنه مات.

وفرّ المشتبه به مباشرة بعد المشادة إلى المغرب عبر ميناء طنجة، دون أن يدرك أن قضية جنائية رفعت ضده في فرنسا.

ومع ذلك، علم لاحقاً أن أسرة الضحية كانت تخطط للانتقام من عائلته في فرنسا، وهو ما دفعه إلى الحصول على شهادة وفاة مزورة وأرسلها إلى شقيقه في فرنسا لاستخدامها كدليل على وفاته.

لكن المحكمة الجنائية في باريس رفضت الوثيقة وأدانت المشتبه به غيابياً بالسجن لمدة 25 عامًا، بعد التشكيك في صحة الوفاة.