إصابة رجل أمن كويتي بطعنة سيف “ساموراي” أثناء مداهمة أمنية

تعرض رجل أمن كويتي لاعتداء عنيف باستخدام سيف من طراز “ساموراي” خلال محاولة إلقاء القبض على مشتبه به بناءً على شكوى تقدمت بها زوجته الأوكرانية.

ونتج عن الهجوم إصابة بالغة في يد رجل الأمن، مما أدى إلى قطع أربعة أوتار فيها، وعلى الفور تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

بدأت الحادثة بتلقي الجهات المعنية ببلاغ صادر عن زوجة المشتبه به تتهمه فيه بالاعتداء عليها جسديًا ومحاولة قتلها بالإضافة إلى امتلاكه لأسلحة نارية داخل منزله بمنطقة الشامية.

وبناءً على ذلك البلاغ، حصل رجال الأمن الكويتيون على الإذن اللازم من النيابة العامة لإلقاء القبض على الزوج المشتبه به والتحفظ عليه في المخفر تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبالانتقال إلى موقع الحادث، أكد التفتيش الأولي لمنزله حيازة المشتبه به لسلاح ناري آلي من نوع “كلاشينكوف” وأربعة مسدسات وكميات من المخدرات، بما في ذلك مادة الحشيش والماريغوانا المحظورة.

وأثناء عملية التفتيش، فوجيء رجال الأمن بظهور المهاجم ومفاجأته لهم بإخراج سيف حاد طويل من نوع “ساموراي” ليهاجم به أحد العناصر التابعة لفريق المباحث ويصيبه في يده.

وعلى إثر تلك الإصابة الجسيمة، تمت إحالة المشتبه به إلى النيابة العامة لمواصلة الإجراءات القانونية بحقه والتصدي لأي محاولات أخرى للاعتداء على أفراد الأمن.