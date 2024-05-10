استشاري عيون يوضح حقيقة تسبب الهواتف المحمولة في إضعاف النظر

كشف الدكتور عبد المحسن الملحم، استشاري طب وجراحة العيون والليزك، عن تأثير الهواتف المحمولة على النظر وصحة العينين.

وخلال مقابلة تلفزيونية، أشار الدكتور الملحم إلى أنه بينما لا يوجد دليل علمي يدعم الإدعاء بأن الاستخدام المفرط للهواتف المتحركة يؤدي إلى ضعف البصر لدى كبار السن، فإنه يمكن أن يسبب إرهاقًا وجفافًا للعينين.

ومع ذلك، نفى الملحم أن يكون لهذا الاستخدام أي تأثير سلبي على القدرة البصرية أو التسبب في ضعف الرؤية.

وشدد استشاري العيون على أن الدراسات العلمية أثبتت أن المشكلة الأساسية تكمن في الأنشطة التي تتطلب تركيزًا بصريًا لفترات طويلة، مثل القراءة المستمرة أو العمل على الأجهزة الإلكترونية، والتي يمكن أن تؤدي إلى قصر النظر على المدى الطويل وخاصة لدى الأطفال.

وأوضح أن العين تتأثر بالتغييرات المرتبطة بالتقدم في العمر تمامًا كأعضاء الجسم الأخرى، حيث تتعرض العدسة الطبيعية اللينة داخل العين لفقدان المرونة وتصبح أكثر صلابة بمرور الزمن.

وبينما يعتبر هذا التغيير جزءًا طبيعيًا وشائعًا من عملية الشيخوخة، إلا أن بعض الأعراض المصاحبة للتقدم في العمر مثل المياه البيضاء والتغيرات في شبكية العين وجفاف العين يمكن أن تؤثر كذلك على صحة العينين والقدرة على الرؤية بوضوح.

وأكد الدكتور الملحم على أهمية العناية بالعينين وإجراء الفحوصات المنتظمة للحفاظ على صحتهما وتجنب المشكلات المحتملة.