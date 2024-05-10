منطاد التجسس يضع 37 كيانا صينيا على قائمة الولايات المتحدة السوداء التجارية

بعد اكتشاف المنطاد الصيني المشبوه والذي اشتبه بأنه يستخدم للتجسس على الأراضي الأمريكية، قامت الولايات المتحدة باتخاذ إجراءات صارمة ضد عدد كبير من الكيانات الصينية وذلك بإضافتها إلى قائمة الحظر التجاري الأمريكي.

وشملت هذه الخطوة فرض قيود وحظر على حصول هذه الشركات والكيانات على المنتجات والتكنولوجيا الأمريكية، وبالتالي منع أية تعاملات تجارية مباشرة وغير مباشرة معها.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة الأمريكية للتصدي لما تعتبره نشاطات خبيثة تقوم بها الصين وتمثل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي.

وتضم قائمة الكيانات التي تم إضافتها مؤخرًا 37 كيانا صينيا من الشركات والمؤسسات ذات الصلة بحادثة المنطاد المشبوه، وكذلك تلك المشاركة في تطوير برامج نووية صينية، إضافة إلى مؤسسات وشركات تعمل في مجال تصدير المواد الخاضعة للرقابة إلى روسيا عقب الغزو الروسي لأوكرانيا في العام 2022.

وأكد مسؤول بارز في وزارة التجارة الأمريكية على ضرورة اليقظة والحذر في سبيل الحيلولة دون وصول هذه التقنيات والمنتجات الأمريكية الحساسة إلى جهات وكيانات قد تستخدمها بطريقة تضر بالأمن القومي للبلاد.

ومن جهة أخرى، عبرت الصين عن معارضتها الشديدة للخطوة الأمريكية بفرض هذه العقوبات والقيود التجارية، مؤكدة على حق البلدين في إقامة علاقات اقتصادية طبيعية وتبادل تجاري من دون أي تدخلات أو قيود خارجية.

وتعود تفاصيل حادثة المنطاد إلى شهر فبراير من العام 2023 عندما عبر المنطاد الصيني أجواء الولايات المتحدة من الغرب إلى الشرق، وتسبب في حالة استنفار أمني بعدما تبين أنه يستخدم للمراقبة والتجسس.

وبعد أيام قليلة، تمكنت القوات الأمريكية من إسقاط المنطاد والتعامل معه، وأدى ذلك إلى إلغاء زيارة كانت مقررة لوزير الخارجية الأمريكي إلى الصين.