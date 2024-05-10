الطريق إلى مكة

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  • 11 - 16
    مايو - مايو

    المستقبل الذكي

    12:00
  • 11 - 13
    مايو - مايو

    معرض الذكاء الاصطناعي

    12:00
  • 12 - 14
    مايو - مارس

    معرض الأخشاب

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
  • 14 - 17
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
  • 16 - 18
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
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فريق التحرير

10 مايو 2024

الطريق إلى مكة

رأي الوئام
الطريق إلى مكة الحجاج في موسم حج 1444

تسابق السعودية الزمن من أجل تسهيل الخدمات على ضيوف الرحمن وتحويل رحلة العمرة أو الحج إلى تجربة ثرية بالخبرات التي يحملها الحاج مع بلده بعدما يمن الله عليه أداء النسك على أكمل وجه حيث تتكامل جهود جميع الجهات الحكومية من أجل خدمة ضيوف الرحمن.

وفي كل عام يشيد العالم كله بنجاح تجربة المملكة في إدارة هذه الحشود المليونية التي تتجمع في أطهر بقاع الأرض في صعيد واحد وفي مدى زمني محدد حيث أصبحت المملكة رائدة في إدارة الحشود وتقديم الخدمات والرعاية الصحية والإسعافية ضمن خطط أمنية متكاملة الأركان حيث يتنقل الحجيج بين المشاعر المقدسة في انسيابية مذهلة رغم أعدادهم الكبيرة.

واستطاعت السعودية تطويع التكنولوجيا واستخدامها في خدمة ضيوف الرحمن وبرعت في ذلك بشكل رائع ومن ضمن المبادرات التي تم استحداثها مبادرة طريق مكة التي تهدف إلى إنهاء إجراءات دخول الحجاج في بلدانهم وقبل مغادرة دولهم إلى السعودية بهدف اختصار الإجراءات وتسهيل رحلة حجاج بيت الله الحرام.

وقد تمكنت المبادرة على مدار السنوات الماضية من إنهاء إجراءات دخول 617,756 حاجًا من 7 دول إسلامية وعربية بالتعاون مع وزارات الحج والعمرة، والخارجية، والصحة وغيرها من الوزارات والجهات المعنية، وذلك ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، والذي يسعى إلى زيادة أعداد الحجاج والمعتمرين وإثراء تجربة الحاج والمعتمر وكذلك تسهيل أداء النسك، بما يعزز مكانة المملكة على خريطة السياحة الدينية والثقافية في العالم.

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