لأول مرة.. الموساد يعترف بمفاجأة هجوم 7 أكتوبر

للمرة الأولى، أقر جهاز المخابرات الإسرائيلي “الموساد” بتفاجؤه بالهجوم الذي شنته حركة حماس على المستوطنات والقواعد العسكرية القريبة من قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023.

وكشف الخبير الأمني الإسرائيلي يوسي ميلمان في مقال نشرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن اعتراف الموساد بذلك، نقلا عن وثيقة رسمية صادرة عنه.

وبحسب ميلمان، فقد أعد الموساد طبعة جديدة من نشرة مركز تراث وإحياء ذكرى الاستخبارات الإسرائيلية، تضمنت تفاصيل نشاط الوكالة خلال حرب غزة.

وفي هذه النشرة، اعترف الموساد صراحة بأنه فوجئ بالتطورات والأحداث التي شهدها يوم 7 أكتوبر، ورغم أن الاعتراف يبدوا بديهياً وواضحاً، إلا أن ظهور مثل هذا الإقرار الرسمي من الموساد يحمل دلالة هامة.

وتتضمن الوثيقة التي قدمها الموساد لمركز التراث تفاصيل عن طبيعة دور ومهام الجهاز، وجاء فيها أن الموساد ليس معنيًا بالساحة الفلسطينية بشكل مباشر، لكن عملياً يتفاعل ويتواصل مع مختلف الأطراف والجهات ذات الصلة بالمشهد الفلسطيني.

ويشير هذا الاعتراف الضمني إلى حجم التعقيدات والتحديات التي واجهها الموساد في التعامل مع هجمات حماس المفاجئة.