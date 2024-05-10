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    12:00
  • 21 - 22
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    الملتقى العالمي للهيدروجين

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    معرض الأغذيه السعودي

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    جوانا الدولي للسيارات 4

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    يوليو - يوليو

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    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
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    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

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    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
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    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
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    سبتمبر - سبتمبر

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  • 24 - 26
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    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

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  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

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  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

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  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

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    أكتوبر - أكتوبر

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    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

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    نوفمبر - نوفمبر

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فريق التحرير

10 مايو 2024

متحدث رئاسة الشؤون الدينية: منع الحج بلا تصريح يتوافق مع مقاصد الشريعة

محليات
متحدث رئاسة الشؤون الدينية: منع الحج بلا تصريح يتوافق مع مقاصد الشريعة

أكد الشيخ عبدالله بن حمد الصولي، المشرف على شؤون الأئمة والمؤذنين والتوجيه والإرشاد، والمتحدث باسم رئاسة الشؤون الدينية، أن منع الحج بلا تصريح جاء استنادًا إلى النصوص الشرعية والمقاصد المرعية، مع مراعاة مصلحة المكان والزمان.

وأوضح أن اشتراط استخراج تصريح الحج يهدف إلى تحقيق المصالح ودرء المفاسد، وضمان سلامة الحجاج وراحتهم، وتنظيم عملية الحج بشكلٍ يليق بمكانة وقدسية هذا الركن العظيم من أركان الإسلام.

وبيّن الشيخ الصولي أن الالتزام باستخراج تصريح الحج يتوافق مع المصلحة المطلوبة شرعًا، حيث جاءت الشريعة الغراء لتحسين المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها.

وأشار إلى أن اشتراط التصريح يُساهم في تنظيم عملية الحج، ويُتيح للسلطات المعنية التخطيط بشكلٍ أفضل لتوفير الخدمات اللازمة للحجاج، وضمان سلامتهم وأمنهم.

ودعا الشيخ عبدالله بن حمد الصولي جميع المسلمين إلى الالتزام بقوانين الحج والأنظمة المعمول بها، مؤكدًا أن ذلك واجب شرعي وأخلاقي.

كما توجه بالشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على ما يبذلانه من جهود عظيمة في خدمة الحرمين الشريفين ورعاية ضيوف الرحمن.

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