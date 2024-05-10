مبيعات السيارات بالصين تهبط 5.8% على أساس سنوي خلال أبريل

شهدت الصين انخفاضًا في مبيعات السيارات بنسبة 5.8% مقارنة بالعام الماضي.

ووفقًا لبيانات رابطة سيارات الركاب في الصين، انخفضت مبيعات سيارات الركاب بنسبة 9.6% في أبريل، حيث وصلت إلى 1.55 مليون وحدة، بالمقارنة مع شهر مارس الذي شهد ارتفاعًا بنسبة 5.7% عن العام الماضي.

مع ذلك، شهدت حصة مبيعات السيارات الكهربائية نموًا إيجابيًا، حيث بلغت 43.5% من إجمالي مبيعات السيارات.

وفيما يتعلق بالسوق العالمية، تباطأت مبيعات السيارات الكهربائية الهجينة في الصين، مما يظهر تخلف الشركات اليابانية في هذا المجال، في حين انخفض الطلب على السيارات الكهربائية على الرغم من الحرب الطويلة في الأسعار.