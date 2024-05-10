ما الدولة التي تشهد أكبر عدد وفيات للرضع حول العالم؟

يمثل معدل وفيات الرضع في العديد من الدول حول العالم مقياسًا لجودة صحة السكان بشكل عام.

ويشير ارتفاع معدل وفاة الرضع إلى أن سكان تلك البلدان يحتاجون إلى رعاية صحية أعلى، حسبما نشر موقع ” visual capitalist” الكندي.

ونشر الموقع الكندي قائمة تضم 15 دولة ذات معدلات وفيات رضع مرتفعة خلال عام 2023، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية.

وأضاف: “يتم قياس المعدل على أنه عدد وفيات الرضع الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة لكل 1000 مولود خلال سنة بعينها”.

وأشار إلى أن أفغانستان حاليا تشهد أعلى معدل لوفيات الرضع في العالم حيث يبلغ 103 وفيات لكل 1000 طفل مولود، وذلك نتج عن الصراع الممتد لعقود داخل البلاد، بالإضافة إلى الجفاف الذي طال أمده منذ عام 2021 وزيادة ندرة الغذاء.

وجاءت قائمة الدول الأعلى وفيات للرضع خلال عام 2023 كالتالي:

1- أفغانستان: 103.1 (طفل رضيع)

2- الصومال: 85.1

3- أفريقيا الوسطى: 81.7

4- غينيا الإستوائية: 77.9

5- سيراليون: 72.3

6- النيجر: 65.5

7- تشاد: 64

8- جنوب السودان: 61.6

9- موزمبيق: 59.8

10- الكونغو الديمقراطية: 59.1

11- مالي: 59

12- أنجولا: 57.2

13- ليبيريا: 56.1

14- جزر القمر: 56

15- نيجيريا: 55.2