دراسة: حقن الخلايا الجذعية علاج واعد للصرع

تشير دراسة جديدة إلى أن “حقن الخلايا الجذعية” مرة واحدة قد يكون علاجًا فعّالًا لبعض مرضى الصرع، والعلاج يزيد من إنتاج مادة كيميائية تسمى GABA التي تهدئ النشاط الكهربائي في الدماغ.

كما يتضمن الحقن خلايا مشتقة من الخلايا الجذعية البشرية التي يمكن تحويلها إلى خلايا عصبية تفرز GABA.

ويتم إجراء الحقن تحت التخدير العام باستخدام ماسح تصوير الرنين المغناطيسي في جزء الدماغ المسؤول عن النوبات.

والمرضى يعودون إلى منازلهم في اليوم التالي ويتلقون أدوية مثبطة للمناعة لمدة عام لتجنب رفض الجهاز المناعي للخلايا الجذعية، الخلايا المزروعة تبدأ في إنتاج GABA بعد 5-7 أشهر من الحقن.

وتشير النتائج الأولية إلى تقليل نسبة النوبات بنسبة تقريبية 95٪ بعد عام من العلاج، فالعلاج يأمل أن يكون بديلا للجراحة لمن لا يفضلونها، ويوفر أملًا للمرضى الذين لا يستفيدون من العلاجات الحالية.