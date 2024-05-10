“بعد 48”.. قصة فيلم وثائقي عماني يحكي شخصية شيف هندي نال إشادة النقاد

استعرض المخرج علي البيماني، تفاصيل الفيلم الوثائقي “بعد 48” الذي حقق نجاحات كبرى ونال إشادات كبرى من الخبراء والمثقفين في المنطقة العربية.

ويتناول فيلم “بعد 48” العماني، شخصية الشيف الهندي “نور الدين إسماعيل”، حيث أن الفيلم قائم على تلك الشخصية ومن نوعية الأفلام الوثائقية القصيرة.

ويحكي الفيلم قصة “نور الدين إسماعيل”، الذي يعمل كشيف ويعيش مع سيخ الشاورما لمدة 48 عامًا داخل مطعمه.

ويتناول الفيلم رحلة الشيف الهندي مع الشاورما طوال ٤٨ سنة، حيث مر بالعديد من المحطات داخل هذا المطعم الشهير في سلطنة عمان.

الفيلم من إخراج علي البيماني ويعد من أبرز 5 أفلام وثائقية طرحت داخل عمان مؤخرا.