تعرف على قائمة البرازيل النهائية لبطولة كوبا أمريكا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب البرازيل بقيادة دوريفال جونيور، قائمة فريقه النهائية المشاركة في بطولة كوبا أمريكا.

وستقام بطولة كوبا أمريكا في الفترة مابين يونيو ويوليو المقبلين، وتستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

وشهدت قائمة البرازيل غياب أكثر من نجم، وأبرزهم نيمار دا سيلفا لاعب الهلال السعودي، والثنائي كاسيميرو وأنتوني ثنائي لاعبا مانشستر يونايتد.

قائمة البرازيل لبطولة كوبا أمريكا:

حراسة المرمى: أليسون بيكر (ليفربول)، بينتو (أتلتيكو باراناينسي)، إيدرسون (مانشستر سيتي).

خط الدفاع: دانيلو (يوفنتوس)، يان كوتو (جيرونا)، بيرالدو، ماركينيوس (باريس سان جيرمان)، ميليتاو (ريال مدريد)، جابرييل (آرسنال)، أرانا (أتلتيكو مينيرو)، ويندل (بورتو).

خط الوسط: جواو جوميز (ولفرهامبتون)، أندرياس بيريرا (فولهام)، برونو جيماريش (نيوكاسل يونايتد)، لوكاس باكيتا (وست هام)، دوجلاس لويز (أستون فيلا).

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو (ريال مدريد)، إندريك (بالميراس)، جابرييل مارتينيلي (آرسنال)، سافينيو (جيرونا)، رافينها (برشلونة)، إيفانيلسون (بورتو).