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10 مايو 2024

حملة أمريكية جديدة على الاحتجاجات الداعمة لغزة واعتقال العشرات

دوليات
حملة أمريكية جديدة على الاحتجاجات الداعمة لغزة واعتقال العشرات

فككت الشرطة خياما واعتقلت عشرات المحتجين المؤيدين للفلسطينيين في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة بنسلفانيا، في أحدث حملة أمنية على الاحتجاجات المنتشرة في الجامعات الأمريكية.

وجاء في تقرير لصحيفة طلابية أن أفرادا من شرطة فيلادلفيا مسلحين بعتاد مكافحة الشغب أبعدوا الصحفيين عن المخيم في جامعة بنسلفانيا قبل هدم الخيام وإلقاء متاع المحتجين في شاحنة قمامة. وقالت إدارة السلامة العامة في بنسلفانيا إن نحو 33 شخصا اعتقلوا.

وحدثت وقائع مماثلة في الوقت نفسه في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بالقرب من بوسطن. وقال طلاب صحفيون إن شرطة مكافحة الشغب اعتقلت 10 طلاب محتجين على الأقل قبل تفكيك الخيام وإزالة متاعهم.

والمداهمات التي وقعت فجرا هي أحدث الجهود التي تبذلها المعاهد العلمية والسلطات المحلية لإنهاء مثل هذه الاحتجاجات في عشرات الجامعات في أنحاء البلاد. ودعا الطلاب إلى وقف إطلاق نار في الحملة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة وطالبوا المؤسسات التعليمية بسحب استثماراتها من الشركات التي لها علاقات بإسرائيل.

وقال كثير من قيادات الجامعات أن مخيمات الاحتجاج تهدد السلامة وسعوا إلى إنهائها قبل حفلات التخرج في مايو أيار التي يتوافد فيها عدد كبير من الزوار إلى الحرم الجامعي.

وقالت سالي كورنبلوث رئيسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في بيان اليوم الجمعة إن الشرطة اعتقلت “سلميا” عشرة أفراد اليوم الجمعة، لكن الاعتقالات جاءت بعد تصاعد اشتباكات بين محتجين مؤيدين للفلسطينيين وآخرين مؤيدين لإسرائيل.

وأضافت كورنبلوث “لم تكن تسير في اتجاه يمكن لأي شخص أن يصفه بأنه سلمي… الكلفة والاضطراب الذي أصاب المجتمع عموما جعل الوضع غير مقبول على نحو متزايد”.

وقال الرئيس المؤقت لجامعة بنسلفانيا جيه. لاري جيمسون في بيان يوم الاثنين إنه “في وجود المخيم، يصبح الحرم الجامعي كل يوم أقل أمانا”، مستشهدا بتقارير عن مضايقات وتهديد لفظي وتشويه معالم الحرم الجامعي ومقطع مصور لرفض دخول طالب إلى المخيم.

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