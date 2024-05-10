12 حريقا و4 إصابات تفتح تحقيقا أمريكيا في سلامة سيارات فورد

في ضوء وقوع 12 حريقًا و4 إصابات في سيارات فورد مؤخرًا، فتحت السلطات الأمريكية تحقيقًا في سلامة هذه المركبات.

يهدف التحقيق إلى تحديد ما إذا كانت هناك عيوب تصنيع أو تصميمية تسببت في هذه الحرائق والإصابات.

وقالت الإدارة الوطنية للسلامة على الطرق السريعة في الولايات المتحدة، إنها بدأت تقييما أوليا في 210960 سيارة فورد بعد شكاوى حول تسرب للوقود قد يؤدي إلى نشوب حريق.

وذكرت الإدارة أن مكتبها للتحقيق في العيوب تلقى 27 شكوى تضمنت 12 تقريرا عن حرائق وأربع إصابات إجمالا. وأضافت أنها ستحقق في مركبات فورد من طرز إف-250 وإف-350 وإف-450 وإف-550 سوبر ديوتي المزودة بمحركات ديزل سعة 6.7 لتر تعود للأعوام من 2015 إلى 2021.

وقالت الوكالة إن تصدعا في مرشح الوقود الثانوي في المركبات قد يؤدي إلى نشوب حريق لأن وجوده قرب مصادر الحرارة العالية قد يتسبب في الاشتعال التلقائي وحرائق.

وتواصلت الإدارة مع الشركة المنتجة للمرشح، ألفارد سوجيفي يو.إس.إيه وقالت إنها علمت أن مرشح الوقود الثانوي تم اختباره ليعمل عند مستويات منخفضة من الضغط في أثناء عملية التصنيع، مقارنة بأقصى ضغط تشغيل محتمل في نظام الوقود بالمركبة.

وقالت فورد إنها تعمل مع الإدارة للمساعدة في تحقيقها. ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من سوجيفي الشركة الأم لشركة ألفارد سوجيفي يو.إس.إيه.

والتقييم الأولي للإدارة هو الخطوة الأولى لتحديد ما تشكله المركبات من خطر على السلامة. وقد تغلق التحقيق دون اتخاذ أي إجراء.

وقالت الإدارة أمس الخميس إن لديها “مخاوف كبيرة تتعلق بالسلامة” من استدعاء فورد لأكثر من 42 ألف سيارة رياضية متعددة الأغراض بسبب مخاوف من تسرب للوقود قد يؤدي إلى نشوب حريق في المحرك.

واقترحت فورد تحديث برنامج التحكم في المحرك وتركيب نظام تصريف، لكن الإدارة قالت إن خطة الشركة “لا تعالج السبب الجذري للمشكلة ولم تبادر بالدعوة إلى استبدال حاقنات الوقود المعيبة قبل فشلها”.