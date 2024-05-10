إيلون ماسك يخسر دعوى أقامها ضد شركة سرقت “بيانات إكس”

في ضربة لشركة إكس المملوكة للملياردير إيلون ماسك (تويتر سابقًا)، رفض قاضٍ أمريكي دعوى اتهمت فيها شركة برايت داتا الإسرائيلية لتجميع البيانات بنسخ وبيع محتوى منصة التواصل الاجتماعي بشكل غير قانوني.

ورفض قاض أمريكي دعوى اتهمت فيها شركة إكس المملوكة للملياردير إيلون ماسك شركة إسرائيلية لتجميع البيانات بنسخ وبيع محتوى بشكل غير قانوني، وببيع أدوات تسمح للآخرين بنسخ المحتوى من منصة التواصل الاجتماعي وبيعه.

وحكم وليام ألسوب القاضي في محكمة جزئية بسان فرانسيسكو بأن إكس (تويتر سابقا) لم تستطع تقديم الادعاء بشكل منطقي ومقبول بأن شركة برايت داتا ليميتد انتهكت اتفاقية المستخدم الخاصة بها عن طريق إتاحة تجميع البيانات والتهرب من تقنية مكافحة التجميع الخاصة بإكس.

وقال ألسوب إن استخدام أدوات التجميع ليس احتيالا بطبيعته، وإن منح شركات وسائل التواصل الاجتماعي حرية تقرير كيفية استخدام البيانات العامة “يثير مخاطر احتمال احتكار المعلومات بما يضر بالمصلحة العامة”.

وأضاف أن إكس لا يحق لها “امتلاك حقوق الملكية الفكرية الفعلية” الخاصة بالمحتوى المحمي الذي يجعله مستخدمو إكس متاحا للعامة.

ولم يرد محامو المنصة أو الشركة الإسرائيلية اليوم الجمعة على طلبات للتعليق.

وذكر القاضي أن إكس يمكنها تعديل الدعوى، التي تسعى من خلالها للحصول على تعويضات غير محددة نظير ما لحق بها من أضرار تتمثل في خرق العقد والتعدي على ممتلكات الغير والاختلاس. ورفعت إكس، التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا، الدعوى القضائية ضد شركة برايت داتا في يوليو تموز الماضي.