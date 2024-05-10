“الأرصاد”: ارتفاع درجات الحرارة تدريجيًا على معظم مناطق السعودية

ذكر محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل أن شهر مايو سيشهد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

وقال في تصريحات لقناة “الإخبارية: “تم تسجيل درجات حرارة مرتفعة بالفعل، حيث وصلت إلى 44 درجة مئوية في مكة المكرمة وأجزاء من المدينة المنورة”.

وتتوقع هطول أمطار غزيرة اليوم، مع خطر جريان السيول والسيول المنقولة على منطقة عسير والأجزاء التهامية والساحلية.

وينصح المركز بتوخي الحذر عند التنقل في المناطق المتأثرة بالأمطار الغزيرة، والتأكد من تحديثات الطقس من مصادر موثوقة قبل التخطيط لأي رحلات.