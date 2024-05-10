“هورايزون” و”بخروش” يحصدان جائزتي النخلة الذهبية في مهرجان أفلام السعودية

حصل فيلما “هورايزون” و”بخروش” من إنتاج مبادرة كنوز السعودية بوزارة الإعلام على جائزتي النخلة الذهبية في مهرجان أفلام السعودية بدورته العاشرة.

فاز فيلم “هورايزون” بجائزة أفضل فيلم عن البيئة السعودية، بينما حصد فيلم “بخروش” جائزة أفضل تصوير سينمائي.

يُسهم فيلم “هورايزون” في زيادة الوعي بالتنوع البيئي في المملكة، والتعريف بالمناطق الجغرافية الفريدة، والجهود المبذولة لحماية الحياة البرية، والمحافظة على الأنواع النادرة فيها، ويُعرض الفيلم على منصة نتفليكس وشاشات الخطوط السعودية.

ويحكي الفيلم الدرامي القصير “بخروش” جانبًا من قصة معركة وادي قريش التي قادها الفارس بخروش بن علاّس الزهراني، وقاتل فيها تحت لواء إمام الدولة السعودية الأولى.

تُعد كنوز إحدى مبادرات وزارة الإعلام بالتعاون مع برنامج تنمية القدرات البشرية -أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030-؛ وتهدف إلى توثيق الثراء الثقافي والإسهام الحضاري، وإبراز قصص نجاح المواطن السعودي على الأصعدة كافة، من خلال إنتاج الأفلام الوثائقية والقصيرة والرسوم المتحركة.

وأنتجت “كنوز” عددًا من الأعمال؛ مثل: “المحطة سبعة”، “مرحلة صعبة”، و”نورس العرب”، و”على حد سواء”، و”ماذا يأكل السعوديون”، و”أطلس السعودية”، وأطلقت مؤخرًا الفيلم القصير “راعي الأجرب”.

ويُعدّ مهرجان أفلام السعودية أحد فعاليات جمعية السينما، وتنظمه بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء”، بدعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة.