أمير الكويت يعلن حل مجلس الأمة وتعليق بعض بنود الدستور في البلاد

أعلن أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حل مجلس الأمة وتعليق بعض بنود الدستور في البلاد وقال أمير دولة الكويت، في كلمة له إن بلاده مرت بأوقات صعبة و”يجب علينا تقديم النصح للخروج من هذه الظروف”.

وأضاف: “هناك تصرفات تخالف القواعد الدستورية في البلاد”، مشيرًا إلى أن اختيار رئيس الحكومة حق دستوري لرئيس الدولة ولا يمكن لأحد التدخل به.

وأكمل: “البعض تمادى إلى حدود لا يمكن السكوت عليها وحاول التدخل بصلاحيات الأمير”.

وأكد أن “الجو غير السليم الذي عاشته البلاد السنوات السابقة شجع على انتشار الفساد”، موضحا أن الفساد وصل إلى أغلب مرافق الدولة وحتى المؤسسات الأمنية.

وتابع: “القضاء قادر على تطهير نفسه بأيدي رجاله”، مشيرًا إلى أنه لا أحد فوق القانون ومن نال من المال العام دون وجه حق سينال عقابه.

وقال: “وجدنا من أُدين بالخيانة حرا طليقا نتيجة ممارسات غير مقبولة.. سنعيد النظر في كل الممارسات لتبقى بلادنا رمزا للديمقراطية”.