مساعدات عسكرية أمريكية جديدة لأوكرانيا بـ400 مليون دولار

قال البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تعد حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار مع انتظام وتيرة تزويدها بالأسلحة بعد إقرار مشروع قانون بقيمة 95 مليار دولار.

وأوضح مسؤول أمريكي لرويترز طلب عدم الكشف عن هويته إن حزمة المساعدات تشمل مدفعية وذخائر لنظام صواريخ متقدمة للدفاع الجوي وذخائر مضادة للدبابات ومركبات مدرعة وأسلحة صغيرة يمكن استخدامها على الفور في ساحة القتال.

ويأتي الإعلان عن المساعدات بعد أن شنت القوات الروسية هجوماً برياص بالمدرعات اليوم الجمعة قرب مدينة خاركيف في شمال شرق البلاد، ثاني أكبر المدن الأوكرانية.

كما شنت موسكو هجمات قليلة فتحت بها جبهة جديدة للقتال في الحرب الدائرة منذ أكثر من عامين.