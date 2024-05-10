هل يحمل هواء سيارتك موادا مسرطنة؟ دراسة تكشف السبب

توصلت دراسة حديثة إلى أن الهواء داخل السيارات قد يكون مليئًا بمواد مسرطنة محتملة على شكل مواد كيميائية.

واكتشف باحثون أن مثبطات اللهب داخل مقصورة 101 سيارة، جميعها من طرازات يعود تاريخها إلى عام 2015 أو أحدث، قد تكون محملة بمواد مسرطنة، حسبما نشرت صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية.

وأشارت الدراسة إلى أن المصنعين يستخدمون مثبطات اللهب لتلبية معيار القابلية للاشتعال الفيدرالي دون أي فائدة مثبتة للسلامة من الحرائق.

وقالت ريبيكا هوهن الباحثة في جامعة ديوك الأمريكية والمؤلفة الرئيسية للدراسة، :”بالنظر إلى أن السائق يقضي حوالي ساعة في السيارة يوميًا، فذلك يعني أنه سيكون هناك مشكلة صحية عامة”.

وتابعت:”الأمر مثير للقلق بشكل خاص بالنسبة للسائقين الذين يسافرون لمسافات أطول، وكذلك الركاب الأطفال، الذين يتنفسون الهواء أكثر من البالغين”.

وأشارت إلى أنه من بين السيارات التي تم اختبارها، كانت 99% منها تحتوي على مادة كيميائية تعرف باسم “فوسفات تريس” وهي مادة مثبطة للهب تخضع الآن للاختبار من قبل البرنامج الوطني الأمريكي لعلم السموم لكونها مادة مسرطنة محتملة.

وفحصت الدراسة السيارات في الصيف والشتاء، ووجدت أن درجة الحرارة لها تأثير على جودة الهواء، حيث ارتبط الطقس الأكثر دفئًا بزيادة انبعاث الغازات الكيميائية بسبب ارتفاع درجات الحرارة.