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10 مايو 2024

فيديو | مبابي يُعلن رحيله عن باريس سان جيرمان

رياضة
فيديو | مبابي يُعلن رحيله عن باريس سان جيرمان

أعلن كليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان، رحيله عن النادي الفرنسي بنهاية الموسم الجاري.

ومن المقرر أن ينتهي عقد مبابي مع فريق باريس سان جيرمان يوم 30 يونيو المقبل، وأشار اللاعب بأنه لن يجدد تعاقده مع الفريق الفرنسي.

ونشر مبابي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بمنصة “أكس” يعلن خلاله رحيله عن باريس سان جيرمان، قائلا: “أهلا بكم، لقد أردت أن أخبركم بأن هذا هو عامي الأخير في باريس سان جيرمان، لن أقوم بتمديد عقدي”.

وواصل: “وسأنهي مغامرتي مع النادي في غضون أسابيع قليلة وسألعب مباراتي الأخيرة مع الفريق يوم الأحد القادم في بارك دي برينس”.

وأضاف: “كان لي الشرف في الحصول على فرصة أن أكون جزءًا من أكبر نادِ فرنسي، وأحد أفضل الأندية في العالم، حيث سمح لي بالوصول إلى هنا، للحصول على خبرتي الأولى في النادي، والتطور كلاعب، والتواجد بجوار بعض الأفضل في التاريخ والأبطال الكبار”.

وواصل: “أشكر جميع زملائي وكل المدربين الذين تدربت تحت قيادتهم، أوناي إيمري وتوماس توخيل وماوريسيو بوتشيتينو وكريستوف جالتييه ولويس إنريكي، والمديرين الرياضيين، وجميع العاملين بالنادي”.

وزاد: “أعلم أن هناك بعض عشاق النادي الحقيقيين الذين يريدون حمايته، والنادي في أيد أمنية”.

وأكمل: “أعلم بصعوبة الأمر برحيلي عن بلدي والدوري الفرنسي، ولكني بحاجة لخوض تحدي جديد بعد مرور سبع سنوات، أيضًا أريد أن أشكر جماهير باريس سان جيرمان، على الحب الذي منحوني إياه خلال سبع سنوات”.

وأضاف: “سأقول للجميع طول حياتي أنني لعبت هنا، وسأشاهد واتابع جميع أخبار النادي عن قرب”.

وأختتم: “حاولت أن أقدم أفضل نسخة مني خلال سبع سنوات، وأقول للجميع شكرًا لكم، وستبقون في قلبي إلى الأبد”.

 

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