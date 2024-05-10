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فريق التحرير

10 مايو 2024

سلمان الفرج في العيادة.. تفاصيل المران الختامي لـ الهلال استعدادًا لمواجهة الحزم

رياضة
سلمان الفرج في العيادة.. تفاصيل المران الختامي لـ الهلال استعدادًا لمواجهة الحزم

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، تدريباته مساء اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة الحزم غدًا في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويلتقي الهلال مع الحزم غدًا السبت، في إطار مباريات الجولة الحادية والثلاثين من دوري روشن السعودي.

بدأ المران بتدريبات متنوعة باستخدام الكرة، وشهد المران متابعة رئيس النادي فهد بن سعد بن نافل.

وشرح جورجي جيسوس المدير الفني للفريق، عددًا من الجمل التكتيكية على جزء من الملعب، واختتم المران بتدربيات فنية متنوعة.

وتواجد سلمان الفرج مع نهاية المران، في عيادة النادي، حيث شعر اللاعب بألالم في الركبة.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 86 نقطة في رصيده، حصيلة 30 مباراة، حيث فاز في 28 مباراة، وتعادل في مواجهتين، ولم يخسر الزعيم طوال مشواره في البطولة.

وعلى الجانب الآخر يتواجد الحزم في المركز الأخير برصيد 20 نقطة، حيث خاض 30 مباراة، فاز في 3 مواجهات وتعادل في 11 لقاء، بينما هُزم في 16 لقاء.

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