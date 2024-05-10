مجلس الأمن يعرب عن قلقه العميق إزاء تقارير المقابر الجماعية في غزة

أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه العميق إزاء التقارير حول اكتشاف مقابر جماعية داخل وحول منشآت طبية في غزة.

أصدر المجلس التابع للأمم المتحدة بيانا صحفيا يتعلق باكتشاف مقابر جماعية في قطاع غزة، دعا فيه إلى وصول المحققين دون عوائق إلى مواقع الدفن لإجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة في ما حدث.

وقال في بيان نقله حساب البعثة البريطانية لدى الأمم المتحدة على منصة “إكس”، إن أعضاء مجلس الأمن عبروا عن قلقهم العميق من التقارير الواردة عن اكتشاف مقابر جماعية في غزة داخل مجمعي ناصر والشفاء الطبيين وحولهما، حيث دفنت مئات الجثث بعضها لنساء وأطفال ومسنين.

وأضاف أن أعضاء المجلس شددوا على الحاجة إلى المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي، وطالبوا بالسماح للمحققين بالوصول إلى جميع مواقع المقابر الجماعية دون عوائق.