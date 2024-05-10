إيجالو يقود الوحدة للفوز على الخليج في دوري روشن

حقق فريق الوحدة الفوز على نظيره الخليج بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

والتقى الوحدة مع نظيره الخليج على استاد الأمير محمد بن فهد، في الجولة الحادية والثلاثين من دوري روشن.

وسجل هدفي الوحدة في شباك الخليج اللاعب أوديون إيجالو، في الدقيقتين 27، 82 من زمن المباراة.

بينما أحرز محمد شريف لاعب الخليج، هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 66 من زمن الشوط الثاني.

وبهذا فقد ارتفع رصيد فريق الوحدة إلى النقطة 35 محتلًا المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي، حيث خاض 31 مباراة، فاز في 10 مواجهات، وتعادل في 5 لقاءات، وهُزم 16 مرة.

وعلى الجانب الآخر تجمد رصيد الخليج عند النقطة 36 متواجدًا في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي، حيث لعب 31 مباراة، فاز في 9 مواجهات، وتعادل في مثلهم، بينما خسر في 13 لقاء.