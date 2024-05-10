رومارينهو: قضيت 6 سنوات جميلة مع الاتحاد والجمهور سيظل في قلبي

أبدى رومارينهو لاعب فريق الاتحاد، خُزنه بعد هزيمة فريقه الكبيرة أمام الاتفاق بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، موجهًا رسالة للجماهير بشأن رحيله عن النادي الفترة القادمة.

وفاز الاتفاق على الاتحاد بخمس أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة، في الجولة الحادية والثلاثين من دوري روشن السعودي.

وقال رومارينهو في تصريحات لقناة “SSC”: “هزيمة اليوم شيء محبط ومُحزن للجماهير، ولكل من يدعم ويحب نادي الاتحاد”.

وتابع: “ولكن نحن لدينا إصابات كثيرة وغيابات، وهذا ليس عذر ولكن الوضع كان صعبًا للغاية، فمباريات كثيرة خسرنا بها لاعبين هذا الموسم”.

وأضاف: “أشكر الجماهير على الدعم، ولم ننهي أي شيء بالطريقة التي كنا نريدها وليست فقط بطولة الدوري، ولكن كل منافسات الموسم”.

وأردف: “على مدار 6 سنوات عشت كل شيء في نادي الاتحاد، واكتسبت العديد من الخبرات، وأشكر جماهير الاتحاد، وسعيد للغاية بالفترة التي قضيتها داخل النادي”.

وأكمل: “وهذا الموسم لم يسير بالشكل الذي كنا نريده، وكنا دون المستوى بشكل كبير، وأشكر الجماهير وسيبقوا في قلبي دائما”.

وعن اللحظة التي لن ينساها مع نادي الاتحاد قال: “هي لحظة رفع الكأس عندما تُوجنا ببطولة الدوري والسوبر الموسم الماضي”.

وأختتم: “الاتحاد نادي كبير وقوي، والعام القادم سيكون أقوى وينهض من جديد”.

جدير بالذكر أن رومارينهو انضم لصفوف الاتحاد في موسم الانتقالات الصيفية لعام 2018، قادمًا من نادي الجزيرة الأماراتي.