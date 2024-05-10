“واتساب” تُطلق تصميماً جديداً لأجهزة آيفون وأندرويد

أطلقت منصة “واتساب”، تطبيق المراسلة الفورية الشهير، تحديثًا جديدًا يجلب معه واجهة مستخدم مُحدّثة لأجهزة آيفون وأندرويد.

تهدف هذه التغييرات، من قبل شركة ميتا المالكة للتطبيق، إلى الحفاظ على حداثة مظهر واتساب وتحسين تجربة المستخدم بشكل عام.

التغييرات الرئيسية في واجهة واتساب الجديدة:

نظام ألوان جديد: تم اعتماد نظام ألوان جديد يتماشى مع شعار واتساب، مع استخدام ألوان موحدة في الواجهة مع تقليل استخدام اللون الأخضر المميز للتطبيق، كما تمّ جعل الوضع الليلي داكنًا بشكل أكبر لتسهيل قراءة الرسائل وتقليل إجهاد العين في الإضاءة المنخفضة.

أيقونات ورسوم توضيحية جديدة: تم تحديث الأيقونات والرسوم التوضيحية لتكون أكثر اتساقًا مع نظام الألوان الجديد وأكثر ارتباطًا بالمستخدمين.

نقل شريط التنقل في إصدار أندرويد: تم نقل شريط التنقل من أعلى الشاشة إلى أسفلها لسهولة الوصول إليه بغض النظر عن حجم اليد أو قياس شاشة الجهاز،

تغيير تخطيط نافذة المرفقات في إصدار آيفون: تم تغيير تخطيط نافذة المرفقات لتكون قابلة للتمدد بدلًا من القائمة التي تملأ الشاشة، وذلك لتسهيل إرفاق مقاطع الفيديو والمستندات وغيرها.

ويتوفر تصميم واتساب الجديد لكافة المستخدمين، ويمكن الحصول عليه بتحديث التطبيق في هواتف آيفون وأجهزة أندرويد إلى آخر إصدار متاح.

تجدر الإشارة إلى أن التغييرات الجديدة في الواجهة قد تظهر تدريجيًا لبعض المستخدمين.