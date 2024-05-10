“رابطة العالم الإسلامي” ترحب باعتماد الجمعية العامة لقرار يدعم طلب عضوية فلسطين في الأمم المتحدة

رحبت رابطة العالم الإسلامي بتبنّي الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالأغلبية الساحقة، قراراً يقرُّ بأن دولة فلسطين مؤهّلة للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وفقاً للمادة الرابعة من ميثاقها، ويمنحها حقوقاً ومزايا إضافية.

وفي بيان للأمانة العامة للرابطة، أكد الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أن هذا القرار يعبّر بوضوح عن الإجماع الدولي على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، في إطار حلّ الدولتين.

وأشاد بالموقف النبيل للدول التي صوّتت لتأييد القرار، ودعا قادة الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤوليتهم التاريخية، والوقوف مع الحق الإنساني والقانوني للشعب الفلسطيني.