التعادل الإيجابي يحسم مباراة جيرونا وألافيس في الدوري الإسباني

حسم التعادل الإيجابي مباراة ألافيس وجيرونا بهدفين لمثلهما في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الدوري الإسباني.

جيرونا واجه ألافيس في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الليجا.

وسجل هدفي جيرونا كلا من إريك جارسيا، في الدقيقة 4، يانخيل هيريرا في الدقيقة 44.

بينما سجل جون جوريدي لاعب ألافيس هدفي فريقه في المباراة أمام جيرونا في الدقيقتين 12، 99.

وبهذه النتيجة فقد حصل كل فريق على نقطة، حيث أصبح رصيد جيرونا 75 نقطة محتلًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، وخاض الفريق 35 مباراة، فاز في 23 لقاء، وتعادل في 6 مواجهات وخسر مثلهم.

فيما ارتقى رصيد ألافيس للنقطة 42، متواجدًا في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني، ولعب 35 مباراة، حيث فاز في 11 لقاء، وتعادل في 9 مواجهات، بينما خسر في 15 لقاء.