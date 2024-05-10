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فريق التحرير

11 مايو 2024

رئيس الاتفاق يكشف مصير جيرارد مع الفريق

رياضة
رئيس الاتفاق يكشف مصير جيرارد مع الفريق

كشفت سامر المسحل رئيس نادي الاتفاق، عن مصير جيرارد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، مشيرًا إلى أن جميع التعاقدات كانت من ميزانية النادي.

وفاز الاتفاق على الاتحاد بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الحادية عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وقال رئيس الاتفاق في تصريحات لبرنامج “أكش مع وليد”: “نادي الاتفاق كبير، نحن إدارة جديدة ومدرب جديد، وتجمع لاعبين جدد خلال موسم واحد، وكنا نحتاج وقت لتجهيز الفريق، وسننافس في المواسم القادمة”.

وبسؤاله عن استمرار المدير الفني للموسم المقبل قال: ” عقد جيرارد مع الاتفاق حتى عام 2027″.

وبسؤاله عن ميزانية النادي رد قائلا: “جميع التعاقدات من ميزانية النادي، وأعضاء الشرف لم يقصروا بالإضافة إلى الرعايات التي جلبناها للنادي تتعدي 60% من العام الماضي”.

وأختتم: “نحن نسمع الكثير وليس لدينا وقت للرد على الشائعات، فنحن نجهز فريق سينافس في البطولات”.

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