خبير تحكيمي يعلق على خمس حالات لمباراة الاتفاق والاتحاد

علق الخبير التحكيمي سمير عثمان على الحالات التحكيمية لمباراة الاتحاد والاتفاق في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وفاز الاتفاق على الاتحاد بخمس أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة، في الجولة الحادية والثلاثين من دوري روشن السعودي.

وقال سمير عثمان في تصريحات لبرنامج “أكشن مع وليد”: “هناك خمس حالات في مباراة الاتحاد والاتفاق، الأولى في الدقيقة 20، ولا توجد ركلة جزاء للاتفاق، وقرار الحكم باستمرار اللعب صحيح، لأن اللعبة كانت منافسة على الكرة بين لاعب الاتفاق وحارس الاتحاد، والحارس لم يرتكب أي خطأ”.

وأكمل: “الحالة الثانية كانت في الدقيقة 23، لا يوجد ركلة جزاء للاتحاد، وقرار الحكم أيضًا سليم باستمرار اللعب، لأن الكرة وقت اصطدمها بمدافع الاتفاق كان يد اللاعب ملاصقة للجسم”.

وأضاف: “والحالة الثالثة كانت في الدقيقة 27، احتساب ركلة جزاء للاتفاق أمرًا صحيح، لأن فواز الصقور ارتكب خطأين، الأول هو الدخول بإهمال على لاعب الاتفاق، والثاني هو إعاقة حركة لاعب الاتفاق بقدمه”.

وأردف: “الحالة الرابعة كانت في الدقيقة 35، قرر الحكم احتساب هدف صحيح للاتفاق، والهدف بالفعل صحيح ولا يوجد به أي تسلل”.

وأختتم: “الحالة الخامسة كانت في الدقيقة 59، قرار الحكم صحيح بإلغاء هدف الاتحاد، بسبب تواجد تسلل بسيط من قدم لاعب الاتحاد، وسلطان الحربي ومحمد السماعيل نجحوا بشكل كبير للغاية في إدارة المباراة”.