ناقد رياضي: لأول مرة في تاريخ الاتحاد بدوري المحترفين يتلقى 4 أهداف في شوط واحد

أكد محمد البركاتي الناقد الرياضي، أن تلقى الاتحاد أربعة أهداف في شوطًا واحدًا أمام الاتفاق، هي سابقة تحدث لأول مرة في تاريخ دوري المحترفين.

وقال البركاتي في تصريحات لقنوات الرياضية: “لأول مرة في تاريخ الاتحاد بدوري المحترفين، يتلقى أربع أهداف في شوطًا واحد”.

وأكمل: “وهذا رقم كبير، وحتى في أسوء مواسم الاتحاد لم يحدث ذلك، وأيضًا هذا أسوء سيناريو لنادي الاتحاد في ظل الدعم الكبير من لاعبين واستقطابات”.

وأضاف: “نادي الاتحاد لعب بـ 9 لاعبين ممن دعموا من صندوق الاستثمار أو لجنة الاستقطابات، منهم محمد المحاسنة، فواز الصقور، حسن قادش، سعد آل موسى، والذين لعبوا أساسين من أبناء النادي هما تركي الجعدي ومروان الصحفي”.

وأردف: “اليوم اللاعبين الذين استقطبتهم لجنة إدارة نادي الاتحاد، فهم لاعبين أقل من أنهم يمثلوا شعار النادي، ويقدموا أداء فني ضعيف، ولا يوجد أي تطور في مستواهم، فهم يلعبوا بنفس الأداء، ويكرروا نفس الأخطاء”.

وأوضح: “فمثلا لاعب مثل سعد آل موسى له مستقبل، يكرر نفس الخطأ في المباراة الماضية، وفواز الصقور ينطبق عليه نفس الأمر، لاعبين يدخلوا إلى أرضية الملعب دون أي تفكير، وليس لديهم روح الجماعة، واللعب بشكل فردي طاغي على الفريق بشكل كبير”.

وأختتم: “السبب الرئيسي فيما حدث للاتحاد في مباراة الاتفاق بأن المدرب لا يعرف توظيف اللاعبين داخل الملعب، وفريق الاتحاد ضعيف فنيًا وإداريًا”.