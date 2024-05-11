الهلال يقترب من ضم نجم برشلونة

أكدت تقارير صحفية إسبانية اليوم، السبت، عن اقتراب رافينيا نجم برشلونة من الانتقال إلى الهلال خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأكدت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أن بيع رافينيا إلى الدوري السعودي سيحل الأزمة الاقتصادية لبرشلونة، كما أنه سيمنح البارسا فرصة التوقيع مع نيكو ويليامز لاعب فريق أتلتيك بلباو.

وأضافت الصحيفة أن برشلونة يدرس عدة عروض لرافينيا، أبرزها من الهلال الذي بات على استعداد لضمه مقابل 100 مليون يورو شاملة المتغيرات.

وتابعت “سبورت”، “لقد أبلغ برشلونة نواياه بالفعل إلى رافينيا، وعلى الرغم من النادي أنه سيحترم القرار الذي يتخذه، إلا أن الجناح البرازيلي يدرك بالفعل أنه إذا استمر في الموسم المقبل سيلعب دورا ثانويا”.

وبحسب ما ذكرته سبورت، فإن برشلونة يضع عينه على التعاقد مع نيكو ويليامز لاعب فريق أتلتيك بلباو، والذي يستعد للعب بقميص البلوجرانا والمشاركة في دوري أبطال أوروبا.