انطلاق الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية 33 في البحرين

انطلقت اليوم بالمنامة الاجتماعات التحضيرية لأعمال الدورة العادية الـ 33 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المقرر عقدها الخميس المقبل برئاسة مملكة البحرين؛ حيث عقد اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري برئاسة وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للشؤون المالية بمملكة البحرين يوسف عبدالله الحمود، وبحضور الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة هيفاء ابو غزالة والأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية السفير على بن إبراهيم المالكي, وبمشاركة ممثلي الدول العربية.

يتضمن مشروع جدول الأعمال 12 بنداً، منها:

تقرير الأمين العام للجامعة العربية حول العمل العربي الاجتماعي والتنموي العربي المشترك.

خطة الاستجابة الطارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للعدوان الإسرائيلي على دولة فلسطين.

التقدم المحرز في استكمال متطلبات منطقة التجارة العربية الحرة وإقامة الاتحاد العربي الجمركي.

الإستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن (2023-2028).

الإستراتيجية العربية للتدريب والتعليم المهني والتقني -المحدثة (2023).

عقد اجتماعي جديد: الحوار الاجتماعي سبيلنا نحو مستقبل آمن وعادل ومستدام.

النظر في ايجاد آلية لربط مؤسسات وبنوك التنمية الاجتماعية تحت مظلة جامعة الدول العربية.

ويشمل مشروع جدول الأعمال مقترحاً مقدماً من الأمانة العامة للجامعة العربية بشأن الرؤية العربية 2045: تحقيق الأمل بالفكر والإرادة والعمل, إضافة إلى مذكرة من مملكة البحرين حول التعاون العربي في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي؛ ومقترح دولة الإمارات حول المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً؛ ومقترح المنظمة العربية للسياحة حول مبادرة شمولية المقاصد السياحية العربية المعاصرة؛ وقرار المجلس الوزاري العربي للمياه حول الإستراتيجية العربية للأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة- المحدثة (2020-2030).

ومن المقرر أن يرفع كبار المسؤولين مشروع جدول الأعمال إلى اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري للقمة يوم غدٍ لإقراره.