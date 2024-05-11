انطلاق أكبر عملية إعادة تأهيل في العالم لأنظمة تبريد الحرمين الشريفين

تشهد أنظمة التبريد في الحرم المكي الشريف حالياً العمل على الوصول إلى 150 ألف طن في أكبر عملية تأهيل في العالم لمحطة التبريد بالحرم المكي.

تُعدّ أنظمة التبريد في الحرمين الشريفين من أضخم وأكثر أنظمة التبريد تعقيدًا في العالم، وذلك لما تتمتع به هذان المكانان المقدسان من مكانة عظيمة وأهمية قصوى لدى المسلمين في جميع أنحاء العالم.

وتعمل هذه الأنظمة على مدار الساعة لضمان توفير أجواء مريحة وآمنة لجموع الزائرين والمعتمرين، خاصة خلال مواسم الذروة التي تشهد توافد الملايين من الحجاج من مختلف أنحاء العالم.

تعتمد أنظمة التبريد على أحدث التقنيات وأكثرها كفاءة لضمان استهلاك طاقة قليل مع الحفاظ على فعالية التبريد.

صممت أنظمة التبريد مع مراعاة العوامل البيئية، بما في ذلك استخدام مبردات صديقة للبيئة ونظم توفير الطاقة.

ويتم توزيع الهواء البارد بشكل متساوٍ في جميع أنحاء الحرمين الشريفين لضمان راحة جميع الزائرين.

كما يتم التحكم بأنظمة التبريد بشكل ذكي باستخدام أنظمة متطورة لضمان استجابة سريعة لتغيرات درجات الحرارة واحتياجات الزائرين.

تهدف عملية التأهيل هذه إلى زيادة سعة التبريد إلى 150 ألف طن تبريد في الحرم المكي الشريف، وإعادة تأهيل نظام التبريد في الحرم النبوي الشريف. وتشمل مشاريع التطوير أيضًا استخدام تقنيات أكثر كفاءة وصديقة للبيئة، وتحسين التحكم الذكي بأنظمة التبريد.