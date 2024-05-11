انطلاق أكبر عملية إعادة تأهيل في العالم لأنظمة تبريد الحرمين الشريفين

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    معرض الأخشاب

    12:00
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    مايو - مايو

    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
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    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
  • 16 - 18
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
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    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

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  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

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  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

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  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

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فريق التحرير

11 مايو 2024

انطلاق أكبر عملية إعادة تأهيل في العالم لأنظمة تبريد الحرمين الشريفين

محليات
انطلاق أكبر عملية إعادة تأهيل في العالم لأنظمة تبريد الحرمين الشريفين

تشهد أنظمة التبريد في الحرم المكي الشريف حالياً العمل على الوصول إلى 150 ألف طن في أكبر عملية تأهيل في العالم لمحطة التبريد بالحرم المكي.

تُعدّ أنظمة التبريد في الحرمين الشريفين من أضخم وأكثر أنظمة التبريد تعقيدًا في العالم، وذلك لما تتمتع به هذان المكانان المقدسان من مكانة عظيمة وأهمية قصوى لدى المسلمين في جميع أنحاء العالم.

وتعمل هذه الأنظمة على مدار الساعة لضمان توفير أجواء مريحة وآمنة لجموع الزائرين والمعتمرين، خاصة خلال مواسم الذروة التي تشهد توافد الملايين من الحجاج من مختلف أنحاء العالم.

 

تعتمد أنظمة التبريد على أحدث التقنيات وأكثرها كفاءة لضمان استهلاك طاقة قليل مع الحفاظ على فعالية التبريد.

صممت أنظمة التبريد مع مراعاة العوامل البيئية، بما في ذلك استخدام مبردات صديقة للبيئة ونظم توفير الطاقة.

ويتم توزيع الهواء البارد بشكل متساوٍ في جميع أنحاء الحرمين الشريفين لضمان راحة جميع الزائرين.
كما يتم التحكم بأنظمة التبريد بشكل ذكي باستخدام أنظمة متطورة لضمان استجابة سريعة لتغيرات درجات الحرارة واحتياجات الزائرين.

تهدف عملية التأهيل هذه إلى زيادة سعة التبريد إلى 150 ألف طن تبريد في الحرم المكي الشريف، وإعادة تأهيل نظام التبريد في الحرم النبوي الشريف. وتشمل مشاريع التطوير أيضًا استخدام تقنيات أكثر كفاءة وصديقة للبيئة، وتحسين التحكم الذكي بأنظمة التبريد.

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