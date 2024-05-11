مانشستر سيتي يضرب فولهام برباعية في الدوري الإنجليزي

ضرب فريق مانشستر سيتي نظيره فولهام برباعية نظيفة في مباراة الأسبوع الـ37 من الدوري الإنجليزي والمواجهة التي يحتضنها ملعب كرافين كوتاج لتشهد قفز السيتي على صدارة الدوري.

ترجم السيتي خطورته طوال الشوط لهدف وحيد سجله المدافع جفارديول في الدقيقة 13 بعد ثنائية مع دي بروين الذي مرر الكرة لجفادريول ليخترق منطقة جزاء فولهام ويضع الكرة ببراعة في الشباك وسط غيبوبة دفاعية ويجعل المقدمة سماوية في الشوط الأول.

وأضاف فودين الهدف الثاني في مطلع الشوط الثاني مع الدقيقة 59 بعد اختراق ومحاولة من برناردو سيلفا واجهها الدفاع بقوة ليحاول إبعادها لكن تصل كرة سيلفا إلى فودين على حدود المنطقة ليسدد الكرة على يمين الحارس ويجعلها ثنائية نظيفة.

وقتل جفارديول المتألق في أمسية الليلة اللقاء بتسجيله الهدف الثالث في المواجهة مع الدقيقة 71 بعدما تابع عرضية برناردو سيلفا بقدمه في المرمى بدون رقابة، قبل أن يضيف ألفاريز الهدف الرابع والأخير من علامة الجزاء بعدما تحصل السيتي على ركلة جزاء تسببت في طرد مدافع فولهام، ديوب لينتهي اللقاء بفوز مستحق للسيتي.

ويقفز مانشستر سيتي بهذا الفوز إلى المركز الأول في جدول الترتيب برصيد 85 نقطة بفارق نقطتين عن آرسنال أقرب ملاحقيه، فيما يظل فولهام في المركز الـ13 ومعه 44 نقطة.