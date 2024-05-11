الهلال بالقوة الضاربة أمام الحزم في دوري روشن

أعلن المدرب البرتغالي خورخي خيسوس، عن تشكيل الهلال الرسمي، الذي يخوض مباراة الحزم، اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين «روشن» هذا الموسم 2023/2024، والتي تقام على أرضية ستاد «المملكة أرينا» معقل كتيبة خورخي خيسوس.
وجاء تشكيل الهلال على النحو التالي
حراسة المرمى: ياسين بونو
خط الدفاع: ياسر الشهراني – علي ال بليهي – كاليدو كوليبالي ــ سعود عبد الحميد.
خط الوسط: روبن نيفيز ــ سيرجي ميلنكوفيتش سافيتش – محمد كنو.
خط الهجوم: مالكوم – ألكسندر ميتروفيتش – ميشايل ديلجادو.