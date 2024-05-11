أول تعليق من مدرب العين بعد الخسارة أمام يوكوهاما

علق الأرجنتيني كريسبو مدرب فريق العين الإماراتي على الخسارة أمام يوكوهاما الياباني بهدفين لهدف في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال :” خسرنا الشوط الأول أمام منافس جيد وعلينا أن نؤمن بأنه لازالت لدينا فرصة جيدة للتعويض على ملعبنا وبين جماهيرنا وسنعمل على الظهور بصورة مختلفة عن التي بدا عليها الفريق في شوط اللعب الثاني وأثق تماماً بأننا قادرون على تحقيق هدفنا في دوري الأبطال”.

قلب فريق يوكوهاما الياباني النتيجة على نظيره العين الإماراتي ليفوز بثنائية لهدف في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا التي أقيمت ظهر اليوم السبت على ملعب نيسان في اليابان.

تقدم محمد البلوشي لفريق العين مع الدقيقة 12 من عمر المواجهة رغم الأفضلية الملحوظة لفريق يوكوهاما على مستوى الاستحواذ والمحاولات على المرمى لكن تمكن العين من إنهاء الفرصة الأبرز التي حصل عليها في الشباك ليتقدم في الشوط الأول.

ولم ييأس يوكوهاما حتى استطاع العودة في النتيجة في الربع الأخير من المواجهة، فتعادل مع الدقيقة 72 عن طريق ويناكا قبل أن يقتل واتانابي المواجهة بهدف الفوز في الدقيقة 84 ليحسم المواجهة لصالح أصحاب الدار.

وبات العين بحاجة للفوز في المواجهة المقبلة بفارق هدفين لضمان حصد اللقب، وليس أمامه سوى الفوز في مباراة العودة التي ستكون يوم السبت الموافق 25 مايو الجاري، على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات.