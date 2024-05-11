تصريح مثير من إنريكي بعد رحيل مبابي

أعرب لويس إنريكي المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن تمنياته بالتوفيق لنجم الفريق كيليان مبابي، بعد إعلان الأخير الرحيل عن ناديه الفرنسي بعد قضائه 7 أعوام داخل صفوف الفريق وذلك تمهيداً لانتقاله إلى ريال مدريد الإسباني.

وقال إنريكي، في تصريحات اليوم: “كنا جميعاً نعلم أن كيليان مبابي سيغادر باريس سان جيرمان.. أتمنى لمبابي كل التوفيق”.

وأضاف “لا زلت مقتنعاً أننا سنكون أقوى الموسم المقبل.. تذكروا كلماتي، باريس سان جيرمان سيصبح أقوى الموسم المقبل”.

وينهي مبابي مشوار سبعة مواسم بألوان سان جيرمان بإحراز لقب الدوري الفرنسي مع إمكانية الفوز بالثلاثية المحلية بعدما توج فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي بكأس الأبطال (الكأس السوبر) في مطلع الموسم إضافة الى تأهله لنهائي الكأس حيث يتواجه مع ليون في 25 مايو الجاري.