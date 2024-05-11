طريقة لتحسين صحة الرجال في منتصف العمر

كشفت دراسة، أن الحالة الصحية للرجال متوسطي العمر تتحسن عند استبدال حصة واحدة من اللحوم الحمراء في النظام الغذائي.

وتؤكد الدراسة، أنه إذا استبدل الرجال في منتصف العمر، حصة واحدة من اللحوم الحمراء في نظامهم الغذائي بأطعمة نباتية الأصل فسوف يشعرون بتحسن كبير في صحتهم.

وأجرت جامعة ستانفورد في عام 2020 تجربة علمية استمرت 8 أسابيع، تناول بعض المشاركين فيها اللحوم المعتادة فقط، أما البقية فتناولوا “لحوم نباتية” المصدر.

وفقد أفراد المجموعة الثانية خلال 8 أسابيع كيلوغراما واحدا من وزنهم بصورة طبيعية، وتحسن مستوى مختلف الدهون في جسمهم، فيما أظهر تحليل الدم انخفاض خطر إصابتهم بتجلط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية واحتشاء عضلة القلب وسرطان الأمعاء وأمراض الكلى وداء السكري.