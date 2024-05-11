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فريق التحرير

11 مايو 2024

أمريكا أكبر موطن للمهاجرين عالميًا.. كم عددهم؟

منوعات
أمريكا أكبر موطن للمهاجرين عالميًا.. كم عددهم؟

مثلت قارتا آسيا وأمريكا اللاتينية مصدر رئيسي لانتشار المهاجرين حول العالم، لاسيما إلى أمريكا.

وتعد أمريكا موطنًا لأكبر عدد من المهاجرين حول العالم، حيث أن الموجدين داخلها يتجاوز إجمالي الموجودين في 4 دول مجتمعة وهم: ألمانيا والسعودية وروسيا وبريطانيا.

ونشر موقع ” visual capitalist” الكندي، الإحصائيات الصادرة عن معهد سياسات الهجرة، الذي قام بتحليل البيانات من مسح المجتمع الأمريكي لعام 2022.

وأشار إلى أن آسيا وأمريكا اللاتينية تبرزان كمصادر رئيسية للهجرة، حيث تمثلان مجتمعتين 81% من 46.2 مليون مهاجر في أمريكا.

وأوضح أن المكسيك أيضًا تعد أكبر مساهم في الهجرة إلى أمريكا، حيث بلغ عدد المهاجرين إليها 10.7 مليون مهاجر، ويرجع ذلك إلى قربها الجغرافي وروابطها التاريخية.

وتابع: “تدفع العوامل الاقتصادية، بما في ذلك التفاوت في الأجور وفرص العمل، العديد من المكسيكيين إلى البحث عن فرص أفضل شمال الحدود”.

وجاءت قائمة القارات التي يخرج من المهاجرين باتجاه أمريكا كالتالي:

أمريكا اللاتينية: 23.2 ملين مهاجر

آسيا: 14.3 مليون مهاجر

أوروبا: 4.7 مليون مهاجر

أفريقيا: 2.8 مليون مهاجر

أمريكا الشمالية: 829 ألف مهاجر

أوقيانوسيا: 289 ألف مهاجر

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