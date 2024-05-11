4 إجراءات جديدة من “الشؤون البلدية” بشأن حالات التسمم في الرياض

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اتخاذ 4 إجراءات جديدة بشأن حالات التسمم الأخيرة في الرياض.

وظهرت حالات تسمم مؤخرًا في أحد المطاعم بالرياض، في حين أظهرت إحدى نتائج التحاليل المخبرية وجود بكتيريا “كلوستريديوم بوتولينوم” المسببة للتسمم الوشيجي في عينة من مادة “المايونيز” من ماركة “BON TUM” في منتجات المطعم التي تسبب في الأزمة.

وقررت الوزارة، إيقاف توزيع “المايونيز” وسحبه من الأسواق والمنشآت الغذائية في جميع مدن المملكة، وإيقاف المصنع تمهيداً لتطبيق الإجراءات النظامية، وسحب الكميات المتبقية من المنتج في المصنع بجميع التشغيلات وكل تواريخ الصلاحية.

كما قررت الوزارة، أيضًا، إشعار جميع عملاء المصنع من مطاعم ومنشآت غذائية بإتلاف جميع ما لديهم من كميات، ومواصلة عمليات الرصد والتقصي والحملات الرقابية على مستوى جميع مدن السعودية من قبل الأمانات والبلديات والجهات ذات العلاقة، وبما يضمن سلامة المنتجات الغذائية المقدمة للمستهلك.