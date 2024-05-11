خطوة مفاجئة لمورينيو الموسم المقبل

كشفت تقارير صحفية أن نادي فناربخشة التركي يسعى لتعيين المدير الفني البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو، مديرا فنيا للفريق، بداية من الموسم المقبل 2024 – 2025.

ولا يرتبط مورينيو بأى نادٍ خلال الفترة الحالية، منذ إقالته من تدريب فريق روما الإيطالي فى منتصف شهر يناير الماضي، بسبب سوء النتائج المحققة.

وقالت صحيفة “ستار” التركية، إن إدارة فناربخشة بدأت الخطوة الأولى من أجل التعاقد مع مورينيو، بداية من الموسم المقبل، من خلال قيام المدير الرياضي للنادي التركي ماريو برانكو، بفتح باب المفاوضات مع مواطنه.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدير الرياضي للنادي التركي سيقدم عرضا لمورينيو خلال الفترة المقبلة من أجل إقناعه بالتدريب في الدوري التركي.