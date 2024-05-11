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    ليرن

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    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
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    سبتمبر - سبتمبر

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    سبتمبر - سبتمبر

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    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

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    أكتوبر - أكتوبر

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فريق التحرير

11 مايو 2024

موعد لقاء الإياب بين العين ويوكوهاما الياباني

رياضة
موعد لقاء الإياب بين العين ويوكوهاما الياباني

قلب فريق يوكوهاما إف مارينوس الياباني تأخره بهدف أمام ضيفه العين الإماراتي إلى فوز 2 / 1 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت بذهاب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وأنهى العين الشوط الأول متقدما بهدف سجله محمد عباس في الدقيقة 12.

وفي الشوط الثاني تمكن فريق يوكوهما من تسجيل هدف التعادل عن طريق آساهي أويناكا في الدقيقة 72، قبل أ، يسجل كوتا واتانابي الهدف الثاني في الدقيقة 84.

وتقام مباراة الإياب يوم 25 من الشهر الجاري في ستاد هزاع بن زايد بالإمارات.

وتأهل العين للمباراة النهائية بعدما تصدر المجموعة الأولى برصيد 15 نقطة، ثم تغلب على ناساف كارشي الأوزبكي 2 / 1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لدور الـ16 ، قبل أن يتغلب على النصر في دور الثمانية 3 / 1 بركلات الترجيح بعد انتهاء مباراتي الذهاب والإياب 4/4، ثم تغلب على الهلال السعودي في الدور قبل النهائي 5 / 4 في مجموع المباراتين.

في المقابل تأهل يوكوهاما لهذا الدور بعدما احتل صدارة المجموعة السابعة برصيد 17 نقطة، ثم تغلب على بانكوك يونايتد التايلاندي 3 / 2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لدور الـ16، ثم تغلب على شاندونج تايشان الصيني 3 / 1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في دور الثمانية، قبل أن يتغلب في الدور قبل النهائي على أولسان هيونداي الكوري 5 / 4 بركلات الترجيح بعد انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل 3/3.

 

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