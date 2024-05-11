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    ليرن

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    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

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فريق التحرير

11 مايو 2024

حائل تستضيف أكثر من 75 خبيرًا دولياً في “طب نمط الحياة”

محليات
حائل تستضيف أكثر من 75 خبيرًا دولياً في “طب نمط الحياة”

أسامه الطريفي – حائل

ينطلق، غدًا الأحد، مؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة في نسخته الثالثة تحت شعار “ابتكر لصحتك”.

يُقام المؤتمر برعاية كريمة من الأمير عبدالعزيز بن سعد، أمير منطقة حائل، وبحضور ودعم وزير الصحة، فهد الجلاجل.

ويستمر المؤتمر لمدة خمسة أيام، ويُشارك فيه نخبة من العلماء والخبراء والأطباء المتخصصين في طب نمط الحياة من مختلف دول العالم، بما في ذلك أمريكا، وكندا، والبرازيل، والاتحاد الأوروبي، إلى جانب ممثلي الدول العربية وأطباء من المملكة العربية السعودية.

فعاليات متنوعة تُثري المؤتمر

يُصاحب المؤتمر عدد من الفعاليات والأنشطة والمبادرات التي تُثري محتواه وتُتيح للجمهور فرصة التعلم والتفاعل، وتشمل: معرض التذوق الصحي، ورياضة الهاكثون باسم الأمير عبدالعزيز بن سعد، وسباق الجري ومبادرة السعودية الخضراء، ومعرض البحوث العلمية، وعدد من المبادرات الأخرى النوعية.

وقال الدكتور سلطان بن ناصر المسيعيد، مدير صحة حائل، إن المؤتمر يُتيح فرصة مميزة للاطلاع على أحدث ما توصل إليه العلم في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مجال نمط الحياة الصحي، ويُقام معرض خاص لعرض هذه التقنيات، بما يُساهم في تعزيز الوعي بإمكانياتها في تحسين الصحة والوقاية من الأمراض، كما تُقام برامج علمية في عدد من المحافظات، تهدف إلى الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من السكان.

يُقام المؤتمر في مركز الروشن للاحتفالات والمؤتمرات من الفترة 12 إلى 16 مايو، ويُتيح المعرض 26 ساعة من التعليم الطبي المستمر، ويستهدف جميع التخصصات الطبية.

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