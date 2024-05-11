طاقم تحكيم روسي لإدارة مباراة الأهلي والشباب في دوري روشن

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي والشباب المقرر إقامتها مساء اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويلتقي الشباب مع الأهلي على ملعب الأول في المباراة التي تقام ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من دوري روشن.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 55 نقطة، حصيلة 30 مباراة، حيث فاز الراقي في 16 لقاء، وتعادل في 7 مواجهات، وخسر في مثلهم.

وعلى الجانب الآخر يتواجد الشباب في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 41 نقطة جمعهم من خوضه 30 مباراة، حيث فاز في 11 مباراة وخسر في مثلهم، بينما تعادل في 8 مواجهات.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي والشباب:

ويُدير المباراة الحكم الروسي سيرجي كاراسيف، ويعاونه مواطنيه ماكسيم جافريلين، وإيجور ديميشكو.

والسعودي أحمد الرميخاني حكمًا رابعًا، والروسي فلاديمير موسكاليوف حكمًا لتقنية الفيديو، ويعاونه السعودي محمد العبكري.